Сообщение Fillana » 12 мар 2021, 10:22

Всем привет! У меня новая работа. Теперь каждый день по полчаса провожу в автобусе утром и вечером. Может хоть игру какую-то посоветуете, чтобы на телефон поставить и играть в дороге? А то тоска такая