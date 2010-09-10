сбылось или нет?

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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

сбылось или нет?

Сообщение Надежда 79 » 12 мар 2021, 16:12

а вы гадали когда-нибудь? сбылось или нет?
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: сбылось или нет?

Сообщение irinakotova » Вчера, 10:39

у меня да, когда то был опят в таком
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: сбылось или нет?

Сообщение Haminahu » Сегодня, 08:01

у меня да! как то были у друзей и предложили так "развлечься". выпала мне карта 4 Пентаклей Таро https://nagadala.com/taro/znachenie-kart/chetvyorka-pentaklej/, которая в том числе означает то, что стоит проверить свое здоровье и это был дельный совет!
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