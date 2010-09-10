любимые духи

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

любимые духи

Сообщение Яно4ка » 12 мар 2021, 16:53

Девочки, где в себе покупаете духи? У меня был любимый аромат, но кот разбил флакончик и теперь не могу найти даже похожие. Меня по тому аромату узнавали даже в кафе.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: любимые духи

Сообщение staspavlov777 » 23 мар 2021, 14:21

Добрый день. Сейчас такое огромное разнообразие духов, что аж сложно выбрать хороший аромат для себя, который бы идеально подходил... К сожалению, посоветовать аромат, который бы вам подходил, но могу порекомендовать вам магазин https://aromaup.ru/ В котором вы найдете огромное количество духов по нормальным ценам
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: любимые духи

Сообщение Зинаидушка » 58 минут назад

Пока не знаю, что выбрать. Нужно какой-то новый аромат подобрать на лето.
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