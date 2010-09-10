любимые духи
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любимые духи
Девочки, где в себе покупаете духи? У меня был любимый аромат, но кот разбил флакончик и теперь не могу найти даже похожие. Меня по тому аромату узнавали даже в кафе.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 312
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: любимые духи
Добрый день. Сейчас такое огромное разнообразие духов, что аж сложно выбрать хороший аромат для себя, который бы идеально подходил... К сожалению, посоветовать аромат, который бы вам подходил, но могу порекомендовать вам магазин https://aromaup.ru/ В котором вы найдете огромное количество духов по нормальным ценам
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: любимые духи
Пока не знаю, что выбрать. Нужно какой-то новый аромат подобрать на лето.
Re: любимые духи
Зинаидушка писал(а):Пока не знаю, что выбрать. Нужно какой-то новый аромат подобрать на лето.
А вот моя мечта https://eva.ua/pr37534/ - Christian Dior Addict Eau Fraiche, жду когда духи появятся в Еве. Покупать планирую только здесь, тут гарантировано низкая цена всегда и точно оригинальная продукция всех представленных брендов. Доставляют бесплатно, поэтому советую вам заходить за выгодными покупочками.
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: любимые духи
А у меня такой аромат есть, очень стойкие! Берите, не пожалеете.
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