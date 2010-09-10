дезодорант

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

дезодорант

Сообщение Яно4ка » 12 мар 2021, 20:06

Деликатная проблемка у меня.Не важно какая погода, а я потею как в 40 градусную жару.Есть дезики, которые защищают пота и размножения бактерий?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: дезодорант

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 18:34

У меня такое круглый год было, не зависимо от одежды либо погоды, однако сейчас все хорошо. Пробовала много дезодорантов, но не подходили по своему составу. Иногда было раздражение, пятна на одежде, и неприятный запах не уходил. Заказала на пробу один из дезиков на сайте https://butik-aroma.ru/catalog/dezodoranty-shaik , потому что уже отчаялась. Могу сказать это отличное средство гигиены, не оставляет следов на одежде, борется с потом и одежда дольше остаётся чистой.
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