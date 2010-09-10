дезодорант
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дезодорант
Деликатная проблемка у меня.Не важно какая погода, а я потею как в 40 градусную жару.Есть дезики, которые защищают пота и размножения бактерий?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: дезодорант
У меня такое круглый год было, не зависимо от одежды либо погоды, однако сейчас все хорошо. Пробовала много дезодорантов, но не подходили по своему составу. Иногда было раздражение, пятна на одежде, и неприятный запах не уходил. Заказала на пробу один из дезиков на сайте https://butik-aroma.ru/catalog/dezodoranty-shaik , потому что уже отчаялась. Могу сказать это отличное средство гигиены, не оставляет следов на одежде, борется с потом и одежда дольше остаётся чистой.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 404
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: дезодорант
Летом такая вещь бы пригодилась пассажирам в маршрутках переполненных,а то дышать невозможно .Вообще дезиками нужно пользоваться
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