дезодорант

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

дезодорант

Сообщение Яно4ка » 12 мар 2021, 20:06

Деликатная проблемка у меня.Не важно какая погода, а я потею как в 40 градусную жару.Есть дезики, которые защищают пота и размножения бактерий?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 313
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: дезодорант

Сообщение Наташа Швец » 14 мар 2021, 18:34

У меня такое круглый год было, не зависимо от одежды либо погоды, однако сейчас все хорошо. Пробовала много дезодорантов, но не подходили по своему составу. Иногда было раздражение, пятна на одежде, и неприятный запах не уходил. Заказала на пробу один из дезиков на сайте https://butik-aroma.ru/catalog/dezodoranty-shaik , потому что уже отчаялась. Могу сказать это отличное средство гигиены, не оставляет следов на одежде, борется с потом и одежда дольше остаётся чистой.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: дезодорант

Сообщение Алексей Кобзарь » 08 апр 2021, 15:22

Летом такая вещь бы пригодилась пассажирам в маршрутках переполненных,а то дышать невозможно .Вообще дезиками нужно пользоваться
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: дезодорант

Сообщение Алексеич » Сегодня, 12:10

Я знаю, что есть специальные натуральные средства. Они же и менее вредны.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: дезодорант

Сообщение Laca » Сегодня, 13:37

Вы, может и не поверите, но я наношу на подмышки после мытья обычную пищевую соду, нет ни запаха и сильного увлажнения, даже в жару! Так что на дезодоранты я не трачусь, взамен купила себе новые духи https://eva.ua/pr20519/ - легкий аромат держится весь день. Чувствую себя очень комфортно и легко.
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