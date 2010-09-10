компьютерные игры
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
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компьютерные игры
Всем привет! Давайте обсуждать, в какие игры играют люди с форума. Мне нравится играть архейм, которая вышла в феврале, уже построил себе несколько избушек для жилья и для скота. Так же играю в варфрейм и колл оф дьют вторая мировая война
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Re: компьютерные игры
Привет. Я очень люблю играть и часто, но в последнее время много работы и часто это делать не получается, особенно за компьютером. Сейчас, в основном, играю на андройде, но игры меня там не впечатляют. Разве, что недавно обнаружил, что можно играть в Майнкрафт на андройде и был очень рад этому, так как всегда нравились игры про строительство и добычу она в том числе. Даже можно моды спокойно устанавливать какие хочешь https://mcpe-game.ru/mods/luckyblocks/
Re: компьютерные игры
Спасибо за ответ и совет. Давно уже забыл про майнкрафт. Нужно будет зайти поиграть, может даже сохраненки остались.
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3 сообщения • Страница 1 из 1
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