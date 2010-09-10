компьютерные игры

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

компьютерные игры

Сообщение miskaoff » Сегодня, 11:51

Всем привет! Давайте обсуждать, в какие игры играют люди с форума. Мне нравится играть архейм, которая вышла в феврале, уже построил себе несколько избушек для жилья и для скота. Так же играю в варфрейм и колл оф дьют вторая мировая война
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: компьютерные игры

Сообщение Stivvi » Сегодня, 13:00

Привет. Я очень люблю играть и часто, но в последнее время много работы и часто это делать не получается, особенно за компьютером. Сейчас, в основном, играю на андройде, но игры меня там не впечатляют. Разве, что недавно обнаружил, что можно играть в Майнкрафт на андройде и был очень рад этому, так как всегда нравились игры про строительство и добычу она в том числе. Даже можно моды спокойно устанавливать какие хочешь https://mcpe-game.ru/mods/luckyblocks/
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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

Re: компьютерные игры

Сообщение miskaoff » Сегодня, 14:28

Спасибо за ответ и совет. Давно уже забыл про майнкрафт. Нужно будет зайти поиграть, может даже сохраненки остались.
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