Сообщение miskaoff » 15 мар 2021, 11:51

Всем привет! Давайте обсуждать, в какие игры играют люди с форума. Мне нравится играть архейм, которая вышла в феврале, уже построил себе несколько избушек для жилья и для скота. Так же играю в варфрейм и колл оф дьют вторая мировая война