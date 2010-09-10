Мебель
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Мебель
Здравствуйте. Мой сын в этом году идет первого сентября в школу. В связи с этим я решила, что ему в комнату нужен уголок школьника. Пошла в магазин, а там представлены три модели совершенно не подходящие нам. Где еще можно посмотреть и купить?
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