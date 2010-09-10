Мебель

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель

Сообщение klonik » Сегодня, 15:51

Здравствуйте. Мой сын в этом году идет первого сентября в школу. В связи с этим я решила, что ему в комнату нужен уголок школьника. Пошла в магазин, а там представлены три модели совершенно не подходящие нам. Где еще можно посмотреть и купить?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мебель

Сообщение zevc » Сегодня, 18:36

Здравствуйте. Да и не только ребенку, который идет в школу такой уголок очень нужен. У меня двое деток, погодки. Так как только старший стал пытаться что-то рисовать карандашами, младший начал повторять. Так же как вы прошлась по мебельным магазинам, но ничего не нашла. В итоге я заказала им в детскую мебель на заказ вот здесь. Как мне кажется, это гораздо лучше, так как сделали все прямо идеально. В комнате все на своем месте и пространство сохранено.
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