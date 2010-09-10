Нужен совет

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Нужен совет

Сообщение Fillana » 10 минут назад

Доброго дня всем. Мне нужен совет, так как не знаю совсем как быть. У отца тяжелое заболевание - недостаточность аортального клапана. Что делать? В какую клинику обращаться? Где его гарантированно вылечить могут?
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