Сообщение Fillana » 10 минут назад

Доброго дня всем. Мне нужен совет, так как не знаю совсем как быть. У отца тяжелое заболевание - недостаточность аортального клапана. Что делать? В какую клинику обращаться? Где его гарантированно вылечить могут?