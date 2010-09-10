Сообщение Raduznaya » Сегодня, 16:18

Ох, это и правда очень тяжелый диагноз. Я не думаю, что тут можно говорить о каких-то прогнозах и тем более наставить на стопроцентном излечении если не видишь всей клинической картины. Сердце - штука такая..