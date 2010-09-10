Нужен совет
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Нужен совет
Доброго дня всем. Мне нужен совет, так как не знаю совсем как быть. У отца тяжелое заболевание - недостаточность аортального клапана. Что делать? В какую клинику обращаться? Где его гарантированно вылечить могут?
Re: Нужен совет
Ох, это и правда очень тяжелый диагноз. Я не думаю, что тут можно говорить о каких-то прогнозах и тем более наставить на стопроцентном излечении если не видишь всей клинической картины. Сердце - штука такая..
Re: Нужен совет
Да понятно, что когда речь идет о проблемах с сердцем, то никто не сможет дать вам стопроцентную гарантию на полное излечение. Но при этом нужно понимать, что вероятность положительного исхода во многом зависит от врачей и от самой клиники. Именно поэтому ее так тщательно нужно выбирать. Вы не думали про лечение недостаточности аортального клапана в Германии: https://bookinghealth.ru/disease/nedost ... go-klapana ?
Re: Нужен совет
Да, в Германии очень сильная медицина. Так что если у вас есть возможность организовать лечение отца в этой стране, то нужно, конечно, этим пользоваться
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