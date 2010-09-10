Нужен совет

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Нужен совет

Сообщение Fillana » Сегодня, 15:52

Доброго дня всем. Мне нужен совет, так как не знаю совсем как быть. У отца тяжелое заболевание - недостаточность аортального клапана. Что делать? В какую клинику обращаться? Где его гарантированно вылечить могут?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Нужен совет

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 16:18

Ох, это и правда очень тяжелый диагноз. Я не думаю, что тут можно говорить о каких-то прогнозах и тем более наставить на стопроцентном излечении если не видишь всей клинической картины. Сердце - штука такая..
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Нужен совет

Сообщение Пантерка » Сегодня, 16:32

Да понятно, что когда речь идет о проблемах с сердцем, то никто не сможет дать вам стопроцентную гарантию на полное излечение. Но при этом нужно понимать, что вероятность положительного исхода во многом зависит от врачей и от самой клиники. Именно поэтому ее так тщательно нужно выбирать. Вы не думали про лечение недостаточности аортального клапана в Германии: https://bookinghealth.ru/disease/nedost ... go-klapana ?
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Нужен совет

Сообщение Holly » Сегодня, 16:48

Да, в Германии очень сильная медицина. Так что если у вас есть возможность организовать лечение отца в этой стране, то нужно, конечно, этим пользоваться
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