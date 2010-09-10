Сообщение klonik » Сегодня, 16:08

Мы с мужем часто делаем друг другу сюрпризы без повода. Причем не цветы-конфеты, а что-то нужное. Например, он услышал, что у меня кисти истрепались – вечером новые принес. А тут брат мой мне намекнул, что моему приятно будет получить тавотницу, они вместе работают. Только не сказал какую, готова купить, есть тут знающие?