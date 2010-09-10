Подскажите
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Подскажите
Мы с мужем часто делаем друг другу сюрпризы без повода. Причем не цветы-конфеты, а что-то нужное. Например, он услышал, что у меня кисти истрепались – вечером новые принес. А тут брат мой мне намекнул, что моему приятно будет получить тавотницу, они вместе работают. Только не сказал какую, готова купить, есть тут знающие?
Re: Подскажите
Здравствуйте, тут вы вряд ли найдете ответ на свой вопрос, это довольно специфичная деталь. Вам надо пресс-масленки (тавотницы) брать в специализированном магазине. Вы же знаете, чем именно ваш муж на работе занимается? Вот прямо так и скажите консультанту: муж делает то и это, надо ему для работы пресс-масленку. И вам уже скажут, какая подойдет, а какая нет, а там и купите.
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