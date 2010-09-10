Сообщение klonik » Сегодня, 16:22

Смотрю, что сейчас очень многие увлеклись гороскопами. Скачивают приложения и все такое. Я сама как то не верю во все это. Ни гороскопы, ни эзотерика мне как-то вот не по душе. Хотела спросить: неужели они так правдивы?