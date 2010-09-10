Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:22

Смотрю, что сейчас очень многие увлеклись гороскопами. Скачивают приложения и все такое. Я сама как то не верю во все это. Ни гороскопы, ни эзотерика мне как-то вот не по душе. Хотела спросить: неужели они так правдивы?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:52

Привет, а ты попробуй хоть разок и увидишь. У меня вот все сбывается с точностью семьдесят-восемьдесят процентов. Плюсом ко всему я всегда ко всему готова, даже если это какие-то неприятности. Я вот тут https://astro-school.org/soljar-onlajn/ смотрю каждый раз свой астрологический прогноз. Уверена ты тоже будешь им пользоваться, так как просто так ничего не происходит.
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