Подскажите
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Подскажите
Смотрю, что сейчас очень многие увлеклись гороскопами. Скачивают приложения и все такое. Я сама как то не верю во все это. Ни гороскопы, ни эзотерика мне как-то вот не по душе. Хотела спросить: неужели они так правдивы?
Re: Подскажите
Привет, а ты попробуй хоть разок и увидишь. У меня вот все сбывается с точностью семьдесят-восемьдесят процентов. Плюсом ко всему я всегда ко всему готова, даже если это какие-то неприятности. Я вот тут https://astro-school.org/soljar-onlajn/ смотрю каждый раз свой астрологический прогноз. Уверена ты тоже будешь им пользоваться, так как просто так ничего не происходит.
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