Сообщение klonik » 15 мар 2021, 16:58

Добрый день. Меня очень интересует возможность покупки недвижимости за пределами нашей страны. Хочется туда, где потеплее, пусть не сейчас, лет через 10. Но пугает, что вот куплю я – а потом что-то изменится и в эту страну я уже попасть не смогу. Есть у вас удачные примеры?