Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Меня очень интересует возможность покупки недвижимости за пределами нашей страны. Хочется туда, где потеплее, пусть не сейчас, лет через 10. Но пугает, что вот куплю я – а потом что-то изменится и в эту страну я уже попасть не смогу. Есть у вас удачные примеры?
Re: Подскажите
Да, тема очень интересная. Мне тоже иногда ночами снится маленький домик где-нибудь на берегу моря в Испании. Но, во-первых, возможности пока нет. Во-вторых, даже если бы и была, не могу я бросить родителей, а они точно никуда переезжать не будут. Что касается вашего страха, то там все немного интереснее. Сейчас можно гражданство получить той страны, куда вы собираетесь, купив недвижимость в этой стране. Этот вот сайт посмотрите, там подробно рассказано, что и где можно купить.
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