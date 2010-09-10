Доставка цветов

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Доставка цветов

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 17:05

Добрый день, подскажите проверенную доставку цветов, чтобы цветы были свежие и ароматные.
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