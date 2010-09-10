Доставка цветов

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Доставка цветов

Сообщение Алексей Кобзарь » 15 мар 2021, 17:05

Добрый день, подскажите проверенную доставку цветов, чтобы цветы были свежие и ароматные.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 259
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Доставка цветов

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:55

У меня муж с первых дней нашего знакомства радовал меня всевозможными цветами и теперь это как обычное явление, букет без повода) Сейчас зачастую заказывает здесь https://www.souzcvettorg.ru/ букеты с доставкой и я кайфую от этой неимоверной красоты. Всегда свежие и ароматные композиции, стоят в таком виде довольно длительное время. Выбор букет большой, смотрите что есть в наличии и оформляйте заказ.
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