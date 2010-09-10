Дом престарелых

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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staspavlov777
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Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Дом престарелых

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 20:44

Всем привет, форумчане. Думаю, что многие хотя бы раз, но сталкивались с такой проблемой, чтобы устроить своих бабушек или девушек в оптимальный https://добрые-сердца38.рф/ дом престарелых , как раз на этом сайте можете посмотреть портфолио организации частной, которая занимается таким делом. Она может вас заинтересовать и возможно вы выберете как раз её.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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