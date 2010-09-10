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staspavlov777 Гость RZN.info Сообщения: 228 Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54 Откуда: Россия, Рязань Дом престарелых Цитата Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 20:44 Всем привет, форумчане. Думаю, что многие хотя бы раз, но сталкивались с такой проблемой, чтобы устроить своих бабушек или девушек в оптимальный https://добрые-сердца38.рф/ дом престарелых , как раз на этом сайте можете посмотреть портфолио организации частной, которая занимается таким делом. Она может вас заинтересовать и возможно вы выберете как раз её. Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:) Вернуться к началу

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