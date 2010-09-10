Магазин

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Магазин

Сообщение Fillana » Сегодня, 20:52

Здравствуйте. У меня небольшой магазин женской одежды, но дело в том, что в данный момент появилась возможность расширить его площадь за счет соседнего помещения. Но не знаю, стоит ли связываться? Чем торговать буду?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Магазин

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 21:02

На мой взгляд это как раз не проблема. Более чем уверена, что у вас далеко не вся одежда охвачена. Сами же говорите, что магазин небольшой. Так что думаю, что это хорошая идея
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Магазин

Сообщение Пантерка » Сегодня, 21:20

Да, конечно, идея отличная. Потому что в любом случае бизнес должен постоянно развиваться. застынете на месте - вас конкуренты сожрут. Так что если появилась возможность с расширением магазина, будет очень глупо упустить этот шанс. А найти товар, которым можно пополнить свой ассортимент, совсем не сложно. Можно, например, вещи из Турции оптом закупать: https://fedorov-tr.ru/
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Магазин

Сообщение Holly » Сегодня, 21:33

Очень люблю одежду турецких брендов. Как в отпуск еду, так всегда закупаюсь там по полной. Так что более чем уверена, что такие вещи будут пользоваться хорошим спросом
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