Магазин
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Магазин
Здравствуйте. У меня небольшой магазин женской одежды, но дело в том, что в данный момент появилась возможность расширить его площадь за счет соседнего помещения. Но не знаю, стоит ли связываться? Чем торговать буду?
Re: Магазин
На мой взгляд это как раз не проблема. Более чем уверена, что у вас далеко не вся одежда охвачена. Сами же говорите, что магазин небольшой. Так что думаю, что это хорошая идея
Re: Магазин
Да, конечно, идея отличная. Потому что в любом случае бизнес должен постоянно развиваться. застынете на месте - вас конкуренты сожрут. Так что если появилась возможность с расширением магазина, будет очень глупо упустить этот шанс. А найти товар, которым можно пополнить свой ассортимент, совсем не сложно. Можно, например, вещи из Турции оптом закупать: https://fedorov-tr.ru/
Re: Магазин
Очень люблю одежду турецких брендов. Как в отпуск еду, так всегда закупаюсь там по полной. Так что более чем уверена, что такие вещи будут пользоваться хорошим спросом
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