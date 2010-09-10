Мешки

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Мешки

Сообщение Fillana » Сегодня, 11:28

Добрый день. У меня свой бизнес - клининговая компания. Делаем уборку в офисах в основном. Вот о чем хотела посоветоваться. Покупаю постоянно мешки для мусора, но в магазинах они такие дорогие. Хотя нам и нужны то небольшие - на 30 литров всего. Интересно, можно их где-то подешевле закупать? И чтобы качество было хорошее
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Мешки

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 11:36

Ой, ну конечно же если они вам нужны постоянно, то покупать их в розничных магазинах очень невыгодно. Там же наценка огромная заложена. Так что ищите где их можно оптом закупить
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Мешки

Сообщение Пантерка » Сегодня, 11:47

Все от того зависит, как много вы их используете. Хотя не обязательно же их сразу целыми вагонами заказывать. Опт - понятие очень растяжимое. Вот смотрите. Вот здесь, например, можно купить пакеты для мусора объемом 30 литров по нормальной цене: https://www.mirpack.ru/catalog/meshki-d ... 30-litrov/ Причем совсем не обязательно закупать их очень много. У них даже при заказе на 5 тысяч доставка есть по всей стране
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Мешки

Сообщение Holly » Сегодня, 11:58

Ой, да много ли там пакетов будет на пять то тысяч? Думаю, что для клининговой компании это вообще не проблема будет их все израсходовать. И можно будет следующую партию заказывать
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