Сообщение Fillana » Сегодня, 11:28

Добрый день. У меня свой бизнес - клининговая компания. Делаем уборку в офисах в основном. Вот о чем хотела посоветоваться. Покупаю постоянно мешки для мусора, но в магазинах они такие дорогие. Хотя нам и нужны то небольшие - на 30 литров всего. Интересно, можно их где-то подешевле закупать? И чтобы качество было хорошее