Кто смотрит фильмы на телефоне?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто смотрит фильмы на телефоне?
Кто-нибудь смотрит фильмы на телефоне? Где вы их качаете? Есть же специальный форт наверное? А то у меня поездка намечается и хотелось кино с собой взять.
Re: Кто смотрит фильмы на телефоне?
Я постоянно смотрю и фильмы и сериалы на смартфоне. Работаю водителем и пока клиента жду по несколько часов много что посмотреть усеваю. Качаю все с этого сайта https://marionetka.com/ Там качество как раз для телефонов оптимизировано. И новинки быстро появляются.
Re: Кто смотрит фильмы на телефоне?
Да для телефонов есть специальные форматы. Которые идеально подходят под разрешение смартфонов. PowerBank купите обязательно.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Sotas и 3 гостя