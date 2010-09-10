Кто смотрит фильмы на телефоне?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Кто смотрит фильмы на телефоне?

Сообщение Níell » Сегодня, 17:12

Кто-нибудь смотрит фильмы на телефоне? Где вы их качаете? Есть же специальный форт наверное? А то у меня поездка намечается и хотелось кино с собой взять.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Кто смотрит фильмы на телефоне?

Сообщение Venik » 19 минут назад

Я постоянно смотрю и фильмы и сериалы на смартфоне. Работаю водителем и пока клиента жду по несколько часов много что посмотреть усеваю. Качаю все с этого сайта https://marionetka.com/ Там качество как раз для телефонов оптимизировано. И новинки быстро появляются.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Кто смотрит фильмы на телефоне?

Сообщение Sotas » 5 минут назад

Да для телефонов есть специальные форматы. Которые идеально подходят под разрешение смартфонов. PowerBank купите обязательно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Sotas и 3 гостя