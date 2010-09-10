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polpol Гость RZN.info Сообщения: 141 Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02 Демонтаж тротуарной плитки Цитата Сообщение polpol » Сегодня, 09:52 Когда нам потребовалась услуга по удалению старой тротуарной плитки из за изменения плана благоустройства придомовой территории, то мы обратились в компанию ТротуАРТ https://trotuart.com.ua/demontazh-trotuarnoj-plitki/ Ребята профессионально выполнили демонтаж дорожного покрытия из тротуарной плитки. Так что если кому то из форумчан понадобятся услуги по демонтажу тротуарной плитки, то рекомендую обращаться в компанию ТротуАРТ. Вернуться к началу

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