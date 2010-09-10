Демонтаж тротуарной плитки
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Демонтаж тротуарной плитки
Когда нам потребовалась услуга по удалению старой тротуарной плитки из за изменения плана благоустройства придомовой территории, то мы обратились в компанию ТротуАРТ https://trotuart.com.ua/demontazh-trotuarnoj-plitki/ Ребята профессионально выполнили демонтаж дорожного покрытия из тротуарной плитки. Так что если кому то из форумчан понадобятся услуги по демонтажу тротуарной плитки, то рекомендую обращаться в компанию ТротуАРТ.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей