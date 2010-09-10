Демонтаж тротуарной плитки

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Демонтаж тротуарной плитки

Сообщение polpol » Сегодня, 09:52

Когда нам потребовалась услуга по удалению старой тротуарной плитки из за изменения плана благоустройства придомовой территории, то мы обратились в компанию ТротуАРТ https://trotuart.com.ua/demontazh-trotuarnoj-plitki/ Ребята профессионально выполнили демонтаж дорожного покрытия из тротуарной плитки. Так что если кому то из форумчан понадобятся услуги по демонтажу тротуарной плитки, то рекомендую обращаться в компанию ТротуАРТ.
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