интеграция с  Google Sheets

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 256
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

интеграция с  Google Sheets

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 14:15

Мне нужна платформа где можно было бы сделать интеграцию с  Google Sheets без специалиста.Не хотелось бы переплачивать.
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