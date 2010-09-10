интеграция с  Google Sheets

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

интеграция с  Google Sheets

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 14:15

Мне нужна платформа где можно было бы сделать интеграцию с  Google Sheets без специалиста.Не хотелось бы переплачивать.
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: интеграция с  Google Sheets

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:41

На самом деле уже давно есть такие платформы, которые предоставляют доступ для самостоятельной настройки интеграции. Например, могу посоветовать одну из таких платформ - Альбато, где ты сможешь с легкостью и всего лишь за 5 минут сделать нужную интеграцию с Google Sheets без специалиста, здесь https://albato.ru/app-googlesheets есть необходимая об этом информация.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Компьютеры, софт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей