интеграция с Google Sheets
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
интеграция с Google Sheets
Мне нужна платформа где можно было бы сделать интеграцию с Google Sheets без специалиста.Не хотелось бы переплачивать.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 391
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: интеграция с Google Sheets
На самом деле уже давно есть такие платформы, которые предоставляют доступ для самостоятельной настройки интеграции. Например, могу посоветовать одну из таких платформ - Альбато, где ты сможешь с легкостью и всего лишь за 5 минут сделать нужную интеграцию с Google Sheets без специалиста, здесь https://albato.ru/app-googlesheets есть необходимая об этом информация.
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