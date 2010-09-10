Улавливатель мелассы

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Улавливатель мелассы

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:46

Подскажите, знающие люди, что такое улавливатель мелассы и его предназначение?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Улавливатель мелассы

Сообщение РусланР » Сегодня, 16:29

В народе называю данную деталь, как маслосборник для кальяна. Он необходим в кальяне для того чтобы очищать вкус. Если Вам нужен мелассоуловитель, стоит обратиться на этот https://www.rtabak.com.ua/aksessuary-i-komplektuyuschie-dlya-kalyana/filtry-dlya-shahty/ где Вас профессионально проконсультируют по всем вопросам.
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