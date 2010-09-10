Улавливатель мелассы
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- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Улавливатель мелассы
Подскажите, знающие люди, что такое улавливатель мелассы и его предназначение?
Re: Улавливатель мелассы
В народе называю данную деталь, как маслосборник для кальяна. Он необходим в кальяне для того чтобы очищать вкус. Если Вам нужен мелассоуловитель, стоит обратиться на этот https://www.rtabak.com.ua/aksessuary-i-komplektuyuschie-dlya-kalyana/filtry-dlya-shahty/ где Вас профессионально проконсультируют по всем вопросам.
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