Подскажите
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Подскажите
А есть ли у кого-нибудь опыт торговли на Форекс? Помню, раньше из каждого утюга слышались предложения стать трейдером, сейчас что-то все затихло. Все, кончилась биржа? Просто хотела одно время вложиться, теперь думаю, правильно ли я сделала?
Re: Подскажите
Здравствуйте. С Форекс все в порядке, как существовал, так и существует. Реклама бирже ни к чему, она и без нее будет. Рекламировали, насколько я помню, брокеров. Потому что самому сложно разобраться, а там все за тебя сделают за определенный процент. Если у вас до сих пор есть желание вложиться, то сюда зайдите, почитайте, кому деньги нести. А правильно вы сделали или нет мы никак не узнаем, сравнить до и после возможности нет.
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