Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 340
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 18 мар 2021, 12:18

А есть ли у кого-нибудь опыт торговли на Форекс? Помню, раньше из каждого утюга слышались предложения стать трейдером, сейчас что-то все затихло. Все, кончилась биржа? Просто хотела одно время вложиться, теперь думаю, правильно ли я сделала?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 342
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 18 мар 2021, 13:43

Здравствуйте. С Форекс все в порядке, как существовал, так и существует. Реклама бирже ни к чему, она и без нее будет. Рекламировали, насколько я помню, брокеров. Потому что самому сложно разобраться, а там все за тебя сделают за определенный процент. Если у вас до сих пор есть желание вложиться, то сюда зайдите, почитайте, кому деньги нести. А правильно вы сделали или нет мы никак не узнаем, сравнить до и после возможности нет.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 267
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Подскажите

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 14:47

Я на форексе уже давно, видел много мошеннических компаний, попадался на них к сожалению. Кстати, вот https://feedback-people.com/chernyj-spisok информация о черном списке компаний. Изучите ее, пожалуйста, чтобы не повторять моих ошибок. Там реальные отзывы пользователей, есть рейтинги и так далее. Да и вообще на этом сайте много полезной информации о форексе. Думаю, что вам стоит обратить внимание
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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