Сообщение zevc » 18 мар 2021, 12:18

А есть ли у кого-нибудь опыт торговли на Форекс? Помню, раньше из каждого утюга слышались предложения стать трейдером, сейчас что-то все затихло. Все, кончилась биржа? Просто хотела одно время вложиться, теперь думаю, правильно ли я сделала?