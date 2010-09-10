Официальная или неофициальная контора ?

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Официальная или неофициальная контора ?

Сообщение ЯВиферон » 28 минут назад

Делал большой перерыв в ставках (около 4-5 лет). Сейчас решил снова ставить, но увидел что теперь появилось много официальных контор с ЦУПИСом. Прошу совета где сейчас лучше ставить на официальных или на неофициальных конторах ? Понятно, что в официальной БК придётся платить налог 13%. Вопрос: стоит ли оно того? Есть ли какие то преимущества у официальных контор ? Где ставите сами ?
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