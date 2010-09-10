Сообщение ЯВиферон » 19 мар 2021, 22:56

Делал большой перерыв в ставках (около 4-5 лет). Сейчас решил снова ставить, но увидел что теперь появилось много официальных контор с ЦУПИСом. Прошу совета где сейчас лучше ставить на официальных или на неофициальных конторах ? Понятно, что в официальной БК придётся платить налог 13%. Вопрос: стоит ли оно того? Есть ли какие то преимущества у официальных контор ? Где ставите сами ?