Официальная или неофициальная контора ?
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Официальная или неофициальная контора ?
Делал большой перерыв в ставках (около 4-5 лет). Сейчас решил снова ставить, но увидел что теперь появилось много официальных контор с ЦУПИСом. Прошу совета где сейчас лучше ставить на официальных или на неофициальных конторах ? Понятно, что в официальной БК придётся платить налог 13%. Вопрос: стоит ли оно того? Есть ли какие то преимущества у официальных контор ? Где ставите сами ?
Re: Официальная или неофициальная контора ?
Вот проверенная БК, для всех игроков на ПК быстрая установка версии в Бк мелбет по инструкции , линия разнообразная и лишнего нет плюс догружают в LIVE много исходов. Трансляции предлагают на многие матчи, в общем контора топовая
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