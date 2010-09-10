Смотрим футбол

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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staspavlov777
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Смотрим футбол

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 17:07

Добрый день, форумчане. Есть ли тут заядлые любители качественных футбольных матчей? Просто лично я пару дней назад буквально обратил внимание на то, какие захватывающие и интересные матчи http://look-sport.net/ online футбол можно смотреть на данном сайте. Советую всем обратить внимание.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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