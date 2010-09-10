Подскажите
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Подскажите
Пока сидела в декрете, экономила на всем, особенно на себе. Муж тогда показал себя не с лучшей стороны, до такой степени, что приходилось брать обувь через барахолки, которую даром отдавали. Как-то раз достались приличные сапоги, но на размер меньше, носила два месяца. И в общем заработала проблему, у меня теперь врастает ноготь, боль ужасная. Я и распариваю ноги, и режу его по всем правилам, но проблема никуда не уходит. Что еще посоветуете, чтобы избавиться от этой беды?
Re: Подскажите
Не расстраивайтесь вы так, не вы первая, не вы последняя. Мой вообще решил, что не работающая жена и маленький ребенок для него большая ответственность, поэтому просто нас бросил. Сейчас все наладилось и я даже рада, что так получилось. И у вас все будет хорошо, а с ногтем вам надо к хорошему врачу. Вообще, вам нужна консультация подолога, вот сюда https://medis24.ru/uslugi/pedikur/konsu ... dologa.php обращайтесь, очень хорошие врачи у них.
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