Сообщение klonik » Сегодня, 10:33

Пока сидела в декрете, экономила на всем, особенно на себе. Муж тогда показал себя не с лучшей стороны, до такой степени, что приходилось брать обувь через барахолки, которую даром отдавали. Как-то раз достались приличные сапоги, но на размер меньше, носила два месяца. И в общем заработала проблему, у меня теперь врастает ноготь, боль ужасная. Я и распариваю ноги, и режу его по всем правилам, но проблема никуда не уходит. Что еще посоветуете, чтобы избавиться от этой беды?