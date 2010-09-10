Аренда офиса
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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Аренда офиса
Я когда искал помещение в Москве, но мои поиски не увенчались успехом, поэтому мне посоветовали обратиться в компанию New Life Group у них можно арендовать офис со скидкой от 30 до 50% от среднерыночной стоимости. Кроме этого, если возникнут какие-то вопросы, то менеджеры помогут без проблем подобрать достойный вариант в нужном районе.
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