Аренда офиса

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Аренда офиса

Сообщение РусланР » Сегодня, 10:07

Я когда искал помещение в Москве, но мои поиски не увенчались успехом, поэтому мне посоветовали обратиться в компанию New Life Group у них можно арендовать офис  со скидкой от 30 до 50% от среднерыночной стоимости.  Кроме этого, если возникнут какие-то вопросы, то менеджеры помогут без проблем подобрать достойный вариант в нужном районе. 
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