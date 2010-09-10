Стеллаж для книг
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Стеллаж для книг
Хочу упорядочить свою библиотеку немного, так как книги по всей квартире расставлены. Уже свел их в один каталог, переписал по авторам. Осталось только купить стеллажи для них. Какие будут идеи?
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