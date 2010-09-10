Сообщение ЯВиферон » Сегодня, 15:02

Хочу упорядочить свою библиотеку немного, так как книги по всей квартире расставлены. Уже свел их в один каталог, переписал по авторам. Осталось только купить стеллажи для них. Какие будут идеи?