Стеллаж для книг

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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Стеллаж для книг

Сообщение ЯВиферон » Сегодня, 15:02

Хочу упорядочить свою библиотеку немного, так как книги по всей квартире расставлены. Уже свел их в один каталог, переписал по авторам. Осталось только купить стеллажи для них. Какие будут идеи?
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