Стеллаж для книг
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Стеллаж для книг
Хочу упорядочить свою библиотеку немного, так как книги по всей квартире расставлены. Уже свел их в один каталог, переписал по авторам. Осталось только купить стеллажи для них. Какие будут идеи?
Re: Стеллаж для книг
Я давно пытаюсь подобрать себе хороший стеллаж почти во всю стену и вот нашел! удобные в жизнедеятельности стеллажи с ячейками для хранения книг. Кстати, очень приятное впечатление осталось о сотрудниках – все, к кому мы обращались, были внимательны и доброжелательны, давали точную информацию по всем нашим вопросам. Так что советую этот магазин, есть из чего выбрать
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