Игра plague inc

Освещение киберспорта в Рязани. Информация по турнирам и соревнованиям.

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Игра plague inc

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 16:33

Всем привет. Думаю, каждый успел уже опробовать на себе шикарную игрушку плаг инк про захват вирусом мира. Я вообще частенько поигрываю в приложения на телефоне и поэтому нашёл недавно возможность на сайте https://vzlomannye-igry-na-android.net/ ... e-inc.html установить взломанную версию игры plague inc, думаю, любителям понравится.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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