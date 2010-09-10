Запчасти для винтовки
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 393
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Запчасти для винтовки
Мужики у кого винтовка иж 38, приходилось уже менять детали на ней, где вы их брали?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Запчасти для винтовки
Такого добра в простом магазине точно не найдешь, моему мужу пришлось искать через интернет, вот там как раз и есть все необходимое для этой винтовки. По ассортименту и ценам нормальный магазин ZOSOptic.Ru. Ему нужна была на иж 38 ложа , которую нашел именно тут. Он еще смотрел в их каталоге приклады, захотел купить, обновить немного винтовку, только ещё не определился какую именно выбрать.
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