Запчасти для винтовки

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Запчасти для винтовки

Сообщение Алексей Кобзарь » 23 мар 2021, 09:05

Мужики у кого винтовка иж 38, приходилось уже менять детали на ней, где вы их брали?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 264
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Запчасти для винтовки

Сообщение Наташа Швец » 23 мар 2021, 10:19

Такого добра в простом магазине точно не найдешь, моему мужу пришлось искать через интернет, вот там как раз и есть все необходимое для этой винтовки. По ассортименту и ценам нормальный магазин ZOSOptic.Ru. Ему нужна была на иж 38 ложа , которую нашел именно тут. Он еще смотрел в их каталоге приклады, захотел купить, обновить немного винтовку, только ещё не определился какую именно выбрать.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Запчасти для винтовки

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:37

Спасибо за наводку, не думал, что и женщины могут увлекаться такими темами) Муж на охоту вас случайно не берет с собой?
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