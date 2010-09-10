Прикорм

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Прикорм

Сообщение Fillana » 26 минут назад

Всем привет! Девочки, хотела бы поговорить с вами про прикорм ребенка в 7 месяцев. Дело в том, что у меня малышка еще на грудном вскармливании, но пора вводить прикорм. А какой и в какое время его лучше давать?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Прикорм

Сообщение Raduznaya » 20 минут назад

Я в шесть месяцев ужа начала овощные пюре давать. Потом постепенно добавила творожок мягкий. Все, конечно, от ребенка зависит. Пробуйте подкармливать и смотрите за реакцией
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Прикорм

Сообщение Пантерка » 10 минут назад

Самое удобное время для прикорма грудничка - это полдник. То есть сразу после дневного сна. До полноценного ужина еще далеко, а подкрепиться надо. Вот тогда и стоит давать какие-то овощные или фруктовые пюре, йогурты. Да много что. Вы можете вот здесь подробней о прикорме до года почитать: https://mamako.ru/blog/7-12-mes/luchshi ... a-do-goda/
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Прикорм

Сообщение Holly » 1 минуту назад

Моей девять месяцев, так я уже и печенье детское покупаю и в молоке размачиваю. И фруктики даю. И творог. В общем, это такой возраст интересный - крошка превращается уже во вполне такого взросленького человечка ))
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