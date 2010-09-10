Сообщение Fillana » 26 минут назад

Всем привет! Девочки, хотела бы поговорить с вами про прикорм ребенка в 7 месяцев. Дело в том, что у меня малышка еще на грудном вскармливании, но пора вводить прикорм. А какой и в какое время его лучше давать?