Прикорм
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Прикорм
Всем привет! Девочки, хотела бы поговорить с вами про прикорм ребенка в 7 месяцев. Дело в том, что у меня малышка еще на грудном вскармливании, но пора вводить прикорм. А какой и в какое время его лучше давать?
Re: Прикорм
Я в шесть месяцев ужа начала овощные пюре давать. Потом постепенно добавила творожок мягкий. Все, конечно, от ребенка зависит. Пробуйте подкармливать и смотрите за реакцией
Re: Прикорм
Самое удобное время для прикорма грудничка - это полдник. То есть сразу после дневного сна. До полноценного ужина еще далеко, а подкрепиться надо. Вот тогда и стоит давать какие-то овощные или фруктовые пюре, йогурты. Да много что. Вы можете вот здесь подробней о прикорме до года почитать: https://mamako.ru/blog/7-12-mes/luchshi ... a-do-goda/
Re: Прикорм
Моей девять месяцев, так я уже и печенье детское покупаю и в молоке размачиваю. И фруктики даю. И творог. В общем, это такой возраст интересный - крошка превращается уже во вполне такого взросленького человечка ))
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