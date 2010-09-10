Сообщение zevc » Сегодня, 12:50

Приветствую, вас. У парня скоро День Рождение, хочу купить ему стильные брендовые джинсы и обязательно толстовку чёрного или же серого цвета. Подскажите, услугами какого онлайн магазина воспользоваться, и какой бренд выбрать?