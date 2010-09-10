Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Приветствую, вас. У парня скоро День Рождение, хочу купить ему стильные брендовые джинсы и обязательно толстовку чёрного или же серого цвета. Подскажите, услугами какого онлайн магазина воспользоваться, и какой бренд выбрать?
Re: Подскажите
Знакомые эмоции, но кто ищет – тот обязательно найдёт и я сама не так давно просматривала многочисленные сайты в интернете, а потом только решила остановиться на одной торговой площадке для сотрудничества. Вот здесь stockmann.ru на странице вам удастся выбрать и купить модную одежду для мужчин от HUGO и она уже много лет пользуется популярностью. Поэтому, я не смогла пройти мимо вашего сообщения, захотелось отписаться и проконсультировать, сразу поделиться ссылкой на сайт для удобства, и я уверена, ссылка пригодится.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: staspavlov777 и 4 гостя