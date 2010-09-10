Духовка

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Духовка

Сообщение Fillana » Сегодня, 20:28

Всем привет! Снимаю квартиру и здесь очень плохая духовка. Не печет вообще. Верх сырой, а низ горит. А мы с мужем так стряпанное любим! Кто подскажет - что делать в такой ситуации?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Духовка

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 20:32

А не пробовали ставить вниз духовки сковороду с водой? Слышала, что это помогает и низ гореть не будет. Ну и с температурой можно еще поиграться. Хотя для выпечки ее менять не рекомендуется.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Духовка

Сообщение Пантерка » Сегодня, 20:36

Ну, а как там поиграться-то? Например тот же бисквит при неправильной температуре у вас просто не поднимется. Так что как ни крути, а если духовка плохая, то с ней уже ничего не сделаешь. Но не менять же плиту в арендованной квартире. Слушайте, а не думали вместо этого купить мини печь электрическую? Вот тут, если что, есть хороший обзор таких печей: https://grillrest.com/grili/kak-vybrat- ... -s-grilem/
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Духовка

Сообщение Holly » Сегодня, 20:42

Отличная идея. Понятно, что покупать целый духовой шкаф в съемную квартиру смысла нет. Так что мини-печь - это просто шикарная альтернатива
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей