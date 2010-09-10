Сообщение Raduznaya » Сегодня, 20:32

А не пробовали ставить вниз духовки сковороду с водой? Слышала, что это помогает и низ гореть не будет. Ну и с температурой можно еще поиграться. Хотя для выпечки ее менять не рекомендуется.