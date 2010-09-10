Духовка
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Духовка
Всем привет! Снимаю квартиру и здесь очень плохая духовка. Не печет вообще. Верх сырой, а низ горит. А мы с мужем так стряпанное любим! Кто подскажет - что делать в такой ситуации?
Re: Духовка
А не пробовали ставить вниз духовки сковороду с водой? Слышала, что это помогает и низ гореть не будет. Ну и с температурой можно еще поиграться. Хотя для выпечки ее менять не рекомендуется.
Re: Духовка
Ну, а как там поиграться-то? Например тот же бисквит при неправильной температуре у вас просто не поднимется. Так что как ни крути, а если духовка плохая, то с ней уже ничего не сделаешь. Но не менять же плиту в арендованной квартире. Слушайте, а не думали вместо этого купить мини печь электрическую? Вот тут, если что, есть хороший обзор таких печей: https://grillrest.com/grili/kak-vybrat- ... -s-grilem/
Re: Духовка
Отличная идея. Понятно, что покупать целый духовой шкаф в съемную квартиру смысла нет. Так что мини-печь - это просто шикарная альтернатива
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей